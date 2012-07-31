Алтарник ХХС Василий Цыганюк простил участниц Pussy Riot

Алтарник храма Христа Спасителя (ХХС) Василий Цыганюк - один из потерпевших по делу участниц панк-группы Pussy Riot - принял официальные извинения девушек. Но он усомнился в их искренности.

По словам служащего ХХС, извинения должны быть "сердечными", а не зачитываться адвокатом. Извинения исполнительниц скандальной "молитвы" зачитали в Хамовническом суде их защитники. Сегодня во время допроса алтарника одна из подсудимых, Мария Алехина, спросила у него, слышал ли он извинения.

По признанию Цыганюка, он был расстроен "скаканием" девушек на амвоне. От суда он попросил справедливости, отказавшись, от взысканий с Pussy Riot за нанесенный ему моральный вред. По словам алтарника, иск на компенсацию он подавать не будет.

Сегодня слушания продолжились. Защита участниц группы Pussy Riot, находящихся под следствием, утверждает, что после начала процесса подсудимых не кормят и не дают им спать. Активистки группы Pussy Riot называют отношение к ним настоящими пытками.