Обвиняемые девушки из группы Pussy Riot пожаловались на бесчеловечные условия

Защита участниц группы Pussy Riot, находящихся под следствием, утверждает, что после начала процесса подсудимых не кормят и не дают им спать. Активистки группы Pussy Riot называют отношение у ним настоящими пытками.

В понедельник, 30 июля, весь первый день слушаний по существу дела, по словам адвокатов, более 12 часов они провели в душных помещениях Хамовнического суда Москвы. При этом подсудимых не кормили — ни в суде, ни после возвращения в Следственный изолятор. Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, обвиняемая в хулиганстве в храме Христа Спасителя, в Хамовническом суде Москвы попросила предоставить ей время для сна, еды и подготовки к процессу, передает РАПСИ. «Я не могу участвовать в процессе», — заявила одна из обвиняемых Мария Алёхина.

Но Сырова отказалась переносить заседание.Накануне заседание длилось 11 часов подряд до 22 часов с небольшими перерывами, что вызвало возмущение защиты обвиняемых. Адвокаты заявили судье отвод, однако она отклонила это ходатайство.

Защита сегодня второй раз потребовала отвода судьи.

Пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надев маски, вбежали на солею и амвон, вход на которые запрещен, и у алтаря провели "панк-молебен".

Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс. Сейчас арестованы три предполагаемые участницы акции - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич.

Британский актер, писатель и просветитель Стивен Фрай решил защитить участниц панк-группы Pussy Riot .Стивен Фрай призвал в Интернете: "Возвращаюсь в Твиттер, чтобы призвать вас сделать все возможное в поддержку Pussy Riot. Давайте давить на Путина!".



