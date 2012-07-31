СКР: Следствие предъявило Алексею Навальному обвинение

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному сегодня предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере).

В отношении обвиняемого адвоката, известного блогера, опозиционера навального избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ближайшее время планируется предъявление обвинений по этому уголовному делу и двум другим фигурантам – Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву.

По версии следствия, Алексей Навальный, являясь советником губернатора Кировской области на общественных началах, организовал хищение имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия «Кировлес», вступив в сговор с директором ООО «Вятская Лесная компания» Петром Офицеровым и генеральным директором КОГУП «Кировлес» Вячеславом Опалевым. Следствие полагает, что в период с мая по сентябрь 2009 года было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей ГУП «Кировлес». Таким образом, бюджету Кировской области был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей, сообщает на сайте СК РФ.

Первоначально уголовное дело в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова возбуждалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

После передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР следователями были получены заключения экономических экспертиз и материалы оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие причастность Навального к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере).