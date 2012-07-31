В Москве скончался Евгений Пастернак

Во вторник в Москве скончался литературовед Евгений Пастернак - сын писателя Бориса Пастернака. Об этом в социальной сети Facebook написала Татьяна Левина, сотрудница Государственной Третьяковской галереи.

Евгений Пастернак родился в 1923 году, он был старшим сыном писателя от первого брака с художницей Евгенией Лурье.

Евгений Пастернак окончил Академию бронетанковых и механизированных войск по специальности инженер-механик по электрооборудованию и системам автоматического управления, защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук, однако его жизнь была связана с литературоведением - большую часть своих исследований он посвятил творчеству отца и стал одним из крупнейших его биографов. А всего ему принадлежит более 200 работ, посвященных отцу, сообщает Лента.ру.