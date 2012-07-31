Горсовет народных депутатов Кемерово принял отставку мэра Владимира Михайлова

Городской совет народных депутатов Кемерово сегодня принял отставку мэра города Владимира Михайлова. За принятие отставки проголосовали 33 депутата.

На заседании Михайлов, занимавший пост мэра Кемерово 16 лет, заявил, что срок его полномочий истекает в 2013 году, но он принял решение уйти в отставку уже сейчас.

"АН" сообщали, что 69-летний Михайлов сам подал в отставку.

На заседании был представлен и.о. мэра Валерий Ермаков. Он приступит к работе 1 августа.