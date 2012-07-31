Путин уволил троих генералов и двух полковников МВД
31 июля 2012, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин уволил троих генералов и двух полковников МВД РФ. Путин подписал ряд Указов «Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».
Уволены генерал-лейтенант полиции Савичев Вадим Владимирович, начальник Главного управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации и генерал-майор юстиции Романов Александр Владимирович, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ.
Путин также подписал указы об увольнении полковника полиции Сергей Агеева - начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России и заместителя начальника Следственного департамента МВД РФ полковника юстиции Александра Ягодина.
От должности заместителя начальника Главного управления МВД РФ по Москве, начальника главного следственного управления освобожден генерал-майор юстиции Иван Глухов.