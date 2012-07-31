В последние пару лет в Петербурге пошел активный процесс перевода жилых помещений в нежилые и передача их предпринимателям под магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания. Причем, не только в жилых домах, расположенных вдоль главных городских магистралей, но и в панельных жилых зданиях – хрущевках и кораблях - расположенных недалеко от станций метро.

Корреспондент портала «Новости малого бизнеса» попросил прокомментировать эту ситуацию исполняющего обязанности председателя Комитета Экономического развития, промышленной политики и торговли Игоря Илюхина. «Если вы живете в хрущевке или корабле, то хорошо знаете, что в этих домах и так проблем хватает, - сказал он. - И вот на первом этаже открывается магазинчик или кафе, ставят холодильные установки, появляются вибрации, на которые эти здания не рассчитаны, по всему дому распространяются тараканы или грызуны, которые, как правило, присутствуют в подобных заведениях, круглые сутки подъезжают и отъезжают машины с товаром. Я не думаю, что эта картинка так уж нравится жителям этих домов», - заметил чиновник. По его мнению, повсеместный перевод жилых помещений в нежилые – это неправильное решение.

«Во-первых, - говорит Игорь Илюхин, - по закону, перевод помещений надо согласовывать с ТСЖ, что не делается. Во-вторых, надо смотреть, какие конкретно дома. Если это сталинские дома на магистральных направлениях, это одно, там широкие подъезды, солидные помещения и создание на первых этажах магазинов или предприятий общепита в таких зданиях вполне оправданно. Если же речь идет о жилом фонде, построенном в 60-е-80-е годы, то он для подобных объектов не приспособлен. Все эти магазинчики, которые устраивают в 3-х-4-х комнатных квартирах в хрущевках и кораблях, это нонсенс для такого города, как Петербург. В них заходить неприятно. Я считаю, что нужно вводить жесткие ограничительные нормативы по переводу жилых помещений в нежилые», - убежден чиновник. Тем более, что в городе нет дефицита торговых площадей. «Мы сейчас уже находимся среди лучших городов Европы по нормативу торговых площадей на 1 человека, - пояснил Игорь Илюхин. - Другое дело, что они у нас по районам распределены неравномерное. Но страдают-то больше всего центральные районы, где одни бутики, высокая мода или магазины бытовой техники, а купить пакет молока или хлеб проблема. А в спальных районах продуктовых магазинов вполне достаточно».

Руководитель КЭРППиТ считает, что в этом вопросе нужна внятная политика исполнительной власти. «Город должен сказать свое слово», - подчеркнул он.