Нестационарная торговля в Москве оказалась под реальной угрозой уничтожения

В Москве представители ассоциаций мелкорозничной торговли бьют тревогу. Нестационарная торговля в столице снова оказалась под реальной угрозой уничтожения.

В прессу поступило письмо: "На сей раз инициатива исходит со стороны Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Уже более двух месяцев по городу ездят комиссии и требуют вывести или переместить тот или иной объект; и это притом, что не прошло еще и года, как предприниматели выиграли места под эти объекты на аукционах, заплатив за право на размещение немалые деньги.

Работа комиссий инициирована Дептрансом; аргументация – создание препятствий дорожному движению со стороны киосков. При этом критерии определяются в каждом случае чисто волюнтаристски, на основании субъективных ощущений чиновников.

Департаментом торговли и услуг города Москвы были разработаны критерии размещения мелкорозничных объектов, при выполнении которых никто не может лишить предпринимателя полученного им места. Предполагалось, что указанные Критерии определят четкие, выраженные в абсолютных цифрах нормативы, по которым можно оценить допустимость сохранения того или иного нестационарного торгового объекта, а также подобрать площадки для размещения новых киосков. Формирование Схем размещения согласно указанным Критериям позволило бы сделать этот процесс прозрачным и понятным для всех участников – как для органов власти, так и для предпринимателей.

В ответ Департамент транспорта выдвинул свои критерии, означающие, по сути, в случае их реализации, уничтожение нестационарной торговли в нашем городе.

Согласно им, например, на магистралях, на Садовом и Бульварном кольцах киоск должен стоять не ближе пяти метров от края дороги. Если иметь в виду глубину самого киоска, а это два метра, то получается, что ширина тротуара должна быть не менее семи (!) метров. Много ли в Москве мест, где есть такие тротуары? То же и с улицами районного значения: Дептранс предлагает три метра от края дороги (плюс два метра – глубина киоска) – получается, что если ширина тротуара менее пяти метров, то киоск там стоять не может. Ну что это, как не издевательство?

Но и это еще не все. В парадигме беспощадной борьбы с дорожными пробками Департамент транспорта выдвинул совсем удивительное требование: в районе остановок общественного транспорта киоски должны стоять не ближе 10 метров от остановочного павильона в глубину. Если прибавить сюда глубину самой остановки, расстояние до нее от края дороги и все ту же глубину киоска, то получается около 15 метров. Вы часто видели такую ширину тротуаров? Площадки с такой шириной есть кое-где у метро, но здесь киоски запрещено ставить по иным критериям. Длина же зоны запрета зависит от длины остановочной площадки (45 – 90 метров) плюс по 10 метров в каждую сторону и доходит, таким образом, до 110 метров. Это – два поля для мини-футбола, и такие «поля», где запрещено устанавливать какие-либо объекты, будут вокруг каждой остановки общественного транспорта. Учитывая, что количество остановок в городе огромно, а расстояние между ними зачастую меньше 100 метров, проще было бы написать, что Департамент транспорта предлагает запретить нестационарную торговлю на московских улицах.



Мы, представители ассоциаций мелкорозничной торговли разных специализаций, не понимаем, какой логикой руководствовались авторы этих предложений. Ведь все мы живем в большом мегаполисе, где должны развиваться и транспортная инфраструктура, и офисы, и торговля. Люди не могут жить в пустом городе. Мелкая розница существует во всем мире, в том числе в европейских столицах; и никому, вроде бы, не мешает. Без мелких форм торговли, учитывая острый дефицит стационарных площадей в нашем городе, Москва тем более обойтись не может. Уже сейчас во многих районах Москвы возникли проблемы из-за закрытия павильонов и киосков, и людям попросту стало негде покупать нужные им товары, либо получить услуги.

Все регулирование должно вестись в разумных пределах. Предпринимательское сообщество согласилось, не без потерь для своего бизнеса, что киоски не должны стоять ближе 25 метров от входа в метро и 10 метров от остановок. Но нельзя подменять необходимость соблюдения правил дорожного движения уничтожением мелкорозничной торговли. А если говорить о недобросовестных автолюбителях, которые, завидев киоск, бросают свои авто на полосе для общественного транспорта, не боясь при этом трехтысячного штрафа, то почему бы всерьез не начать обсуждать возможность закрытия стационарных магазинов, витрины которых находятся зачастую менее чем в двух метрах от края дороги?

Не следует забывать, что покупатели и пассажиры – одни и те же люди, а создание комфортной среды проживания – задача как предпринимателей, так и самого Департамента транспорта. И вообще, нам не понятно, почему Дептранс претендует, по сути, на монополию на городские тротуары. Мы призываем не вводить в заблуждение руководство города: на сегодня мелкорозничная торговля не является сколько-нибудь значимой помехой для транспорта. Создается впечатление увода внимания общественности в сторону от реальных проблем борьбы с пробками, успехов в которой мы пока, увы, не наблюдаем".