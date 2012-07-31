Путин произвел очередные кадровые измения в МВД

Президент РФ Владимир Путин произвел очередные кадровые в системе МВД.

Глава государства подписал указ о назначении руководителем главного следственного управления в ранге замначальника ГУМВД России по Москве генерал-майора полиции Владимира Морозова. До настоящег времени Морозов возглавлял управление МВД по Смоленской области.

До переезда в Смоленск Морозов много лет проработал в московской милиции, в разное время руководил зональным информационным центром городского главка и управлением внутренних дел по Зеленограду.

На посту главы столичного полицейского следствия он сменил генерал-майора юстиции Ивана Глухова, в начале июля подавшего рапорт об отставке на фоне претензий к работе ГСУ и ряда резонансных уголовных дел.Глухов был начальником ГСУ около шести лет.

Приказом президента России начальник главного управления вневедомственной охраны МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Савичев освобожден от должности .