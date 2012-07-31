США внесли Россию в список стран, где нарушаются религиозные свободы

В докладе Госдепа США Россия попала в список стран, где нарушаются религиозные свободы: в стране отдаются предпочтения русской православной церкви, об этом во вторник пишет газета Washington Post.

В докладе Госдепа говорится, что "российское правительство оказывает преференции русской православной церкви, отдает предпочтение ей перед другими конфессиями", однако в целом, религиозные меньшинства в России не притесняются.

В докладе также говорится, что сильнее всего свобода вероисповедания нарушается в Пакистане, Саудовской Аравии, Индонезии и Иране - здесь людей сажают в тюрьму и казнят за богохульство, под которое попадает любая критика ислама.

В списке Госдепа США находится и Китай, который "притесняет" тибетских буддистов; Иран, где посадили в тюрьму христианского пастора Юсефа Надархани, а также Венгрия, ее заподозрили в антисемитизме - в стране отрицают Холокост.