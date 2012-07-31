Медузы атакуют крымские курорты

В Крыму отдыхающие в последнее время жалуются на большое количество медуз в Черном и Азовском морях. Опасения у людей вызывают не только их количество, но и размеры.

Особенно много медуз в районе песчаных пляжей в Каркинитском заливе и вдоль Западного побережья Крыма. Заместитель директора Институт биологии южных морей имени Ковалевского Александр Болтачев пояснил, что медузы по 20-30 сантиметров — это маленькие. «Максимальные их размеры зависят от вида медуз. Аурелии (еще один вид медуз) могут быть до 30 сантиметров. А корнероты — от 40 сантиметров до диаметра ведра. Медузы — это нормальный компонент планктонного сообщества. Ими питаются мелкие рыбы», — рассказал он корреспонденту «АН-Крым».

Крымская местность привлекает медуз обилием кормовой базы. По словам замдиректора института, в нынешнем году это и способствовало их активному размножению.

«Да, побольше медуз стало в этом году. Но аномального пока ничего нет», — пояснил Болтачев.Судя по описаниям, Западный берег Крыма атакуют корнероты — вид медуз, которые считаются наиболее опасными по жгучести яда. В то же время серьезных ожогов и последствий от соприкосновений с ними в Крыму не зафиксировано.

В случае столкновения с корнеротами их советуют отводить подальше от себя, взяв за верх «купола», поскольку жалит такая медуза только щупальцами. От них-то и нужно держаться подальше.В то же время медузы наделены не только негативным эффектом. По словам ученого, они содержат множество биологически активных веществ и потому могут быть полезны человеку в качестве еды. «Если бы в Крыму жили китайцы, они бы с удовольствием употребляли медуз в пищу. Это вполне естественно. В медузе очень много биологически активных веществ. Они используются в китайской и японской национальной кухне. Только нужно уметь приготовить», — отмечает ученый.

Кстати, в Интернете существует множество рецептов приготовления блюд из медуз. В том числе их готовят с овощами, рисом и другими ингредиентами. Варят, жарят, добавляют в салаты.

Из медуз готовят так называемое «хрустальное мясо» — вымачивая и маринуя «зонтики» от них. Это блюдо распространено в Китае и Южной Корее. Здесь также готовят вяленую медузу и даже медузовую водку.

В восточной медицине медуза считается лекарственным средством. В частности, регулирует кровяное давление, лечит от трахеита и других заболеваний. Существует мнение, что медуза обладает и способностью награждать могучей мужской силой.