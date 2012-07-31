Росрыболовство заведет уголовные дела на нивхов

Рослыболовство обвиняет браконьеров в использовании на Сахалине традиционных видов промысла и жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера в качестве прикрытия.

На семинаре "Лососевая путина 2012 - от прогноза до охраны", представитель Сахалино-Курильского терруправления Росрыболовства Руслан Непомнящий заявил, что в "регионе проживает приличное количество коренных народов, что дает возможность организованным группам браконьеров осуществлять на бесплатной основе вылов тихоокеанских лососей под видом традиционного промысла КМНС".

"Происходит это так: на берег водоема привозят одного нивха, он спит на берегу, а бригада браконьеров ведет масштабный промысел. В случае появления рыбоохраны будят нивха, который говорит, что рыба - его, а данная группа помогает ему рыбачить", - пояснил Непомнящий.

По его словам, сотрудники СКТУ недавно провели в районах компактного проживания КМНС совещания с участием малых народов. "Мы разъяснили им, что ловить рыбу в целях традиционного промысла может только сам лично представитель КМНС, то есть он сам лично должен поставить сеть, изъять из нее рыбу и доставить на берег. Все, кто будет ему помогать, либо вести за него промысел даже по нотариально заверенной доверенности, будут привлекаться к уголовной ответственности за браконьерство", - отметил представитель Росрыболовства.

По его словам, представители КМНС за передачу права промысла третьим лицам будут привлекаться к уголовной отвественности. "Первая судебная практика уже есть - в Поронайском районе вступил в силу приговор в отношении одного из представителей КМНС", - сообщил сотрудник СКТУ.Депутат от Ямала, член Комитата по межнациональным отношениям Госдумы Григорий Ледков считает, что закон о рыболовстве не работает.

"Закон есть, а самого традиционного рыболовства как такового уже нет. Как нет и описания сути этого термина. Даже если судить по применяемым орудиям лова. Сейчас традиционное рыболовство не отличается от других видов рыболовства, того же, спортивно-любительского или прибрежного, передает "НацАкцент".

Единственное, что для традиционного рыболовства существуют ряд льгот при выделении права на добычу и ряд ограничений. Но они, как правило, используются не по назначению или совсем не используются. Хотя сам термин подразумевает какую то традиционность", - цитирует слова депутата пресс-служба Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока.