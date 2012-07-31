Стивен Фрай призвал защитить Pussy Riot и давить на Владимира Путина

Британский актер, писатель и просветитель Стивен Фрай решил защитить участниц панк-группы Pussy Riot .Стивен Фрай призвал в Интернете: "Возвращаюсь в Твиттер, чтобы призвать вас сделать все возможное в поддержку Pussy Riot. Давайте давить на Путина!".

Около миллиона пользователей уже просмотрели его сообщение.

Слушания по делу предполагаемых участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич сегодня продолжатся в десять утра в Хамовническом суде Москвы.

Накануне девушки признали панк-молебен "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя "этической ошибкой" и назвали свое уголовное преследование политическим.

Сегодня будут заслушаны показания еще шести потерпевших и десяти свидетелей. После того, как в понедельник заседание суда завершилось в 22:00, адвокаты Pussy Riot написали в Твиттере, что такие продолжительные заседания можно квалифицировать как пытку в отношении подсудимых: в СИЗО перед отправкой в суд их поднимают в пять утра.

Напомним, с просьбой отпустить девушек на свободу обратились к российским властям многие отечественные знаменитости. Обращение в поддержку Pussy Riot подписали Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Ольга Дыховничная, Григорий Чхартишвили, Эльдар Рязанов. Но их поддерживают не все. Кинорежиссер Никита Михалков не возражает, если девушки останутся в тюрьме. За уголовное преследование Pussy Riot выступила и певица Тамара Гвердцители, передает РБК.

Православные писатели, поэты и публицисты подписали открытое письмо, в котором раскритиковали позицию деятелей культуры, ранее выступивших в поддержку арестованных участниц Pussy Riot

Девушки были задержаны в конце февраля, и с тех пор находятся в тюрьме. По статье "за хулиганство" им грозит срок до 7 лет.