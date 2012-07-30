Глава Ингушетии отметил 49-летие, дважды прыгнув с парашютом. ВИДЕО. ФОТО

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в понедельник, в день своего рождения, совершил в тандеме прыжок с парашютом. 30 июля в республике прошло открытие Чемпионата России по классическому парашютному спорту.

"Юнус-бек Евкуров совершил прыжок с парашютом с высоты 3 тысячи метров в тандеме с абсолютным чемпионом мира Денисом Добряковым на открывшихся у нас в республике всероссийских соревнованиях по парашютному спорту на точность приземления. Прыжок глава республики совершил в день своего рождения", — сообщила пресс-секретарь главы Ингушетии Анжела Макиева.

Затем глава республики самостоятельно совершил второй прыжок с высоты 200 метров.

Теперь общее количество его прыжков с парашютом составляет 248, включая те, что он совершил на службе в ВДВ.

Глава республики поприветствовал участников соревнований, гостей и многочисленных зрителей и отметил, что соревнования по парашютному спорту в республике будут проходить ежегодно.

Чемпионат России по классическому парашютному спорту в Ингушетии проводится впервые. Организаторами турнира является министерство по физической культуре и спорту республики, а также федерация парашютного спорта РФ.

В нём принимают участие 20 признанных мастеров экстра-класса, представляющих ВДВ, ДОСААФ и ЦСКА. В течение двух дней судьи состязаний будут выявлять лучших на точность приземления на заданный участок земли. Соревнования начались 30 июля в 10 часов утра, и завершаться 31 июля. Участникам, занявшим призовые места, будут вручены кубки, медали и ценные подарки.

Генерал-майор Юнус-бек Евкуров - десантник с большим стажем, Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово в Югославии, ему присвоено звание Героя России.

Кубка России по парашютному спорту, 30.07.2012, фото пресс-служы главы Ингушетии.





































