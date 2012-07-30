На Украине объявлено предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

На большинстве территории Украины, кроме западных регионов, 31 июля - 2 августа 2012г. будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.



Кроме того, 31 июля в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в южной части страны - отдельные порывы ветра 15-20 м/с. В горных районах Карпат существует угроза формирования селевых потоков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на Украине установится жаркая погода, температура в ряде регионов достигнет отметки +40 градусов, сообщает rbc.ru.



