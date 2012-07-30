Путиным подписан закон о штрафах за сокрытие информации о счетах за рубежом

Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Он коснется тех, кто забыл сообщить о своем счете в зарубежном банке.



Или об изменении его реквизитов.

Новые штрафы составят от 4000 до 5000 руб. для граждан, от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 800 000 до 1 млн руб. для организаций. Закон вступит в силу по истечении 90 дней после опубликования.

Согласно действующему закону «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент обязан информировать налоговые органы об изменении реквизитов своих счетов (вкладов) в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).



