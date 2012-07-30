Четыре гаишника пострадали от одной девицы-красавицы

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней девушки, которую подозревают в том, что она нанесла побои сразу четырем (!) сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Чувашии.



Ночью сотрудниками ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль Mazda6, «манера движения которого давала основания подозревать водителя в нахождении в неадекватном состоянии». Останавливали Mazda6 сразу несколько патрульных машин. Водитель - девушка и ее пассажир стали вести себя «агрессивно». 25-летняя водительница «нанесла двоим сотрудникам полиции удары ногами, а ещё одному, когда тот надевал на неё наручники, - ударила рукой по голове. После доставления в отдел полиции №4 управления МВД России по городу Чебоксары девушка неожиданно попыталась нанести удар ногой в область груди одному из сотрудников ДПС, которые её задержали, однако тот успел отбить удар, который в результате пришёлся ему по руке».



В настоящий момент против представительницы слабого пола возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).





