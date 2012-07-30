Организаторы Олимпиады просят болельщиков не пользоваться Twitter

Комментаторы мужской велосипедной гонки в эту субботу не смогли рассказать зрителям, как далеко лидеры ушли в отрыв. Произошло это из-за большой активности любителей твитов и СМС.



Произошла перегрузка сетей, в результате возникли перебои в работе системы GPS-навигации, отслеживающей положение спортсменов на трассе.

При этом болельщики, которые начали жаловаться в Twitter на нехватку информации о местонахождении гонщиков, лишь усугубили положение.

- Конечно, если вы хотите отправить что-то, мы не будем говорить: «Нет, вы не можете делать это». И мы, разумеется, никогда не будем препятствовать людям, - сказал пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает «КП».

По статистике Twitter, до и во время церемонии открытия Игр в Лондоне пользователи сервиса опубликовали сообщений больше, чем в течение всей Олимпиады в Пекине в 2008 году.



