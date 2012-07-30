Убитый мусульманский лидер награжден орденом мужества, посмертно
30 июля 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника учебного отдела Духовного управления мусульман Татарстана Валиуллу Якупова, погибшего в июле в результате покушения.
Якупов был застрелен 19 июля в подъезде своего дома. В республике он был известен как борец с экстремизмом.
Возбуждены дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", которые объединены в одно производство. Следствие также дополнительно квалифицировало дело о покушении на муфтия как теракт.
В настоящее время по делу о двойном преступлении в отношении мусульманских лидеров Татарстана арестованы семь человек. Это безработный житель Высокогорского района республики Айрат Шакиров (в прошлом - имам местной мечети), гендиректор ООО "Шифа" Мурат Галеев, бывший начальник отдела по связям с силовыми структурами ДУМ РТ Марат Кудакаев, зарегистрированный в Казани безработный гражданин Узбекистана Абдунозим Атабоев, председатель совета директоров компании "Идель-Хадж" Рустем Гатауллин, житель Лаишевского района республики Рустам Кашапов и житель Ютазинского района Алексей Верезумский.