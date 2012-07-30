Россия ратифицировала соглашение об упрощении визового режима с США, соответствующий закон размещен на портале правовой информации. Документ был подписан 21 ноября 2011 года.



Целью закона является создание более благоприятных условий для поездок граждан России и США, развитию экономических, культурных, научных, гуманитарных связей между двумя государствами.

Госдепартамент США отмечает, что реализация соглашения позволит расширить торговое и экономическое сотрудничество двух стран.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что соглашение рассматривается российской стороной как важный, но первый шаг в направлении перехода к безвизовому режиму между двумя странами, сообщает РИА Новости.

Госдума приняла документ 6 июля, а Совфед одобрил его 18 июля 2012 года.



