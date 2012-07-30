Своими заявлениями на Бастрыкина Навальный оказывает давление на следствие

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что обвинения Алексея Навального в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина имеют политическую мотивацию.

Кроме того, она уверена, что все предъявленные Бастрыкину обвинения Навального являются попытками давления на расследование дела в отношении самого блогера.

Отвечая на вопрос журналистов об обвинениях Навального и о возможном участии депутатов Госдумы в проверке обвинений в отношении Бастрыкина, Ирина Яровая сказала: "Все его (Навального) заявления и инсинуации являются попытками прямого давления на следствие для того, чтобы самому уйти от ответственности. Такой прием не сработает. Следствие в отношение господина Навального будет производиться в строгом соответствии с законом. Поэтому он напрасно тратит силы".

Ирина Яровая считает обвинения в адрес главы СК давлением на следствие, так как, по ее мнению, блогер именно и добивается политического резонанса.

Глава комитета ГД РФ заявила, что "уголовное дело в отношении господина Навального расследуется в рамках уголовного и уголовно-процессуального законодательства. И любое давление на следствие, тем более давление политическое, считаем недопустимым", - цитирует депутата РИА Новости.