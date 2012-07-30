Глава подмосковных Химок Владимир Стрельченко в ближайшее время будет уволен

Мэр подмосковного города Химки Владимир Стрельченко может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время.

Источники в администрации Московской области сообщают, что возможное увольнение мэра Химок связано с его высоким антирейтингом и многочисленными нерешенными проблемами, пишет газета "Известия".

Губернатор Московской области Сергей Шойгу недоволен работой главы города Химки Владимира Стрельченко.

В частности, главе Подмосковья не понравилось, как в городе решались проблемы обманутых дольщиков.