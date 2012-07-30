Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня закон о возвращении в Уголовный кодекс РФ статьи "клевета". До этого клевета относилась к административным правонарушениям.

Максимальный штраф "за клевету" теперь составляет 5 миллионов рублей или наказывается 480 часами исправительных работ. Норма о лишении свободы на срок до пяти лет из законопроекта изъята.

Статья о клевете была исключена из Уголовного кодекса России в декабре прошлого года по инициативе в то время президента РФ Дмитрия Медведева.

"АН" сообщали, что этот закон поддержали 238 депутатов Государственной думы, 91 - "против".

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что принятый Госдумой России закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете, направлен против журналистов, оппозиции и правозащитников.

