Москвичей в августе ждет реконструкция Щелковского шоссе

Префект Восточного административного округа Москвы Николай Ломакин сообщил, какие дороги будут реконструировать в ближайшее время в ВАО. По словам Ломакина, работы по реконструкции Щелковского шоссе в Москве начнутся в августе.

В зону работ также попадут Большая Черкизовская улица и Стромынка. В начале июня власти Москвы объявили открытый конкурс по выбору подрядчика по реконструкции Щелковского шоссе - от МКАД до Садового кольца. Максимальная цена контракта была заявлена на уровне 10,48 млрд. рублей.

Проектом предусмотрено расширение Щелковского шоссе и строительство транспортной развязки – эстакады на пересечении 9-й Парковой улицы, Уральской улицы и Щелковского шоссе, сообщает Вести.ру.

По словам префекта ВАО, там будут построены подземные переходы и новые остановки общественного транспорта с заездными карманами. Возле станции метро Щелковская появится нормальная стоянка для такси, а некоторые торговые павильоны на привокзальной площади снесут.