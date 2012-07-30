Сергей Глазьев назначен советником президента России

В понедельник пресс-служба Кремля сообщает, что согласно указу президента России Владимира Путина Сергей Глазьев - экономист и политик, назначен советником российского президента, который будет курировать евразийскую интеграцию в рамках ТС и ЕЭП.

В сообщении пресс-службы говорится, что в обязанности Сергея Глазьева будет входить координация деятельности органов власти по обеспечению евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана.