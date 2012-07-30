Сын экс-мэра Грозного стал участником перестрелки в Москве

В Москве полиция начала проверку по факту произошедшей в пятницу, 27 июля, на пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова перестрелки. По данным источника в МВД, в перестрелке участвовал сын экс-мэра Грозного.

В полицию сообщил свидетель инцидента, который видел, как двое мужчин подошли к внедорожнику Range Rover, в которой находилось четыре человека, и к автомобилю Jeep Grand Cherokee, где находилось двое. После они вышли из автомобилей, а через некоторое время раздались выстрелы. Один мужчина пострадал. С ранением он был доставлен в больницу, передает РИА Новости.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, владелец Jeep Grand Cherokee был установлен сразу же. Им оказался 27-летний Шарип Гантамиров - сын экс-мэра Грозного.Расследование инцидента продолжается, проводится доследственная проверка, материалы переданы в окружное управление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Максимальная санкция этой статьи - семь лет заключения.