Участницы Pussy Riot принесли свои извинения верующим

В понедельник в Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot. Неожиданно девушки решили принести свои извинения верующим и заявили, что совершили этическую ошибку.

Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина обвиняются в хулиганской выходке в Храме Христа Спасителя. Подсудимые извинились, что своими действиями обидели чувства верующих. В заявлении Толоконниковой от лица всех подсудимых девушек говорится, что "наше непризнание вины (хулиганства) не означает, что мы не готовы объяснять наши действия и не признаем наши ошибки. Ошибка заключается в том, что разрабатываемый музыкальный жанр мы принесли в Храм и если кто-то оскорблен, то я готова признать, что мы совершили этическую ошибку". При этом Толоконникова подчеркнула, что вина панк-группы лежит в моральной, а не правовой плоскости, передают интернет-СМИ.

Напомним, статья, по которой обвиняется панк-группа Pussy Riot – "Хулиганство", она предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Следствие считает, что свой поступок девушки совершили по мотивам религиозной ненависти и вражды к социальной группе православных верующих.