Мэр Кемерово Владимир Михайлов сам подал в отставку

Мэр Кемерова Владимир Михайлов, который занимает этот пост с 1991 года, уходит с поста. 69-летний Михайлов сам подал в отставку. Его прошение будет рассмотрено на заседании городских депутатов, которое состоится 31 июля.

Гордума, скорее всего, удовлетворит заявление Михайлова.Согласно уставу Кемерово, граждане, чей возраст превышает 70 лет, не могут занимать пост градоначальника. Соответственно, Михайлову в любом случае пришлось бы увольняться в ноябре.

Владимир Михайлов, как пишут местные СМИ, ранее уже просил об увольнении по состоянию здоровья, но его "не отпускали". По данным источников портала "Сiбдепо", недавно состояние кемеровского мэра ухудшилось, и он снова подал заявление.

А в Подмосковье губернатор Сергей Шойгу недоволен работой мэра города Химки Владимира Стрельченко. В частности, главе Московской области не понравилось, как в городе решались проблемы обманутых дольщиков.