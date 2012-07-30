У Николая Валуева родился сын

Многократный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне - депутат Государственной думы России Николай Валуев, в третий раз стал отцом. Этой радостной вестью он поделился в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

Николай Валуев написал в своем микроблоге: "Сын!!! Сережа. Петербуржец Валуев Сергей Николаевич".

У Николая Валуева уже есть двое детей - десятилетний сын Григорий и пятилетняя дочь Ирина, сообщают интернет-СМИ.