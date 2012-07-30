Адвокат арестованной Марии Алехиной Марк Фейгин сообщил, что на процессе по делу участниц группы Pussy Riot сменился прокурор.

В своем микроблоге в Твиттере защитник одной из трех арестованных участниц скандальной панк-группы написал так: "Видать, не справился прежний-то прокурор. Еще пару заседаний, они и судью поменяют. С такой-то защитой PR, состоящей из 'подонков'".

Кто будет в ходе процесса выполнять функции обвинителя, адвокат не уточнил. Также Фейгин добавил, что прокуратура подала ходатайство "о фактическом закрытии процесса", потребовав запрета на видеосъемку и онлайн-трансляции.

В Хамовническом суде Москвы начались слушания по делу предполагаемых участниц панк-группы Pussy Riot, которая устроила "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в феврале. Меры безопасности у здания суда были усилены. По некоторым данным, безопасность обеспечивают около 300 сотрудников полиции.

По словам свидетелей, проезд по небольшой части 7-го Ростовского переулка неподалеку от здания суда был перекрыт металлическими заграждениями. У суда стоят несколько автозаков. Пройти на территорию суда можно только при предъявлении удостоверения.

У здания собрались и сторонники группы, проходит одиночный пикет. Заседание началось с часовым опозданием.

Православные писатели, поэты и публицисты подписали открытое письмо, в котором раскритиковали позицию деятелей культуры, ранее выступивших в поддержку арестованных участниц Pussy Riot.

Его уже подписали: Валентин Распутин, писатель; Владимир Крупин, писатель; Михаил Лемешев, ученый, публицист; Валерий Хатюшин, писатель, главный редактор журнала "Молодая гвардия"; Олег Платонов, историк, публицист, директор Института русской цивилизации; Алексей Сенин, публицист, главный редактор газеты "Русский Вестник".

