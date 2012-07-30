Сын Дмитрия Медведева зачислен на юрфак МГУ

Сын премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев зачислен в Московский государственный универститет имени Ломоносова на юридический факультет. Об этом свидетельствуют списки успешно прошедших вступительные испытания абитуриентов.

В нем Илья Медведев значится 24-м в списке, размещенном на официальном сайте МГУ. Он поступил по льготе как победитель олимпиады. Согласно регламенту, абитуриент наделяется статусом «зачислен», если он принес оригиналы документов в вуз.

Приказ о зачислении должен быть опубликован 5 августа.Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова рассказывала, что сын премьера подал документы на поступление в несколько российских вузов. На прошлой неделе Илья Медведев набрал проходной балл на вступительных экзаменах международно-правового факультета МГИМО.