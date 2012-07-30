Участниц Pussy Riot поддержали на музыкальном фестивале «Соседний мир»

В Крыму в Керчи на музыкальном фестивале «Соседний мир» уральский коллектив Alai Oli исполнил композицию в поддержку скандальной панк-рок-группы Pussy Riot.

Корреспондент «Аргументов недели – Крым» из Керчи передао, что группа из Екатеринбурга, исполняющая музыку преимущественно в стилях Ska и Reggae с элементами рока, спела песню в поддержку девушек, суд над которыми проходит в эти минуты. Pussy Riot — российская феминистическая панк-рок-группа, организующая свои выступления в формате нелегальных акций в нетрадиционных местах, например, таких как станции московского метро, крыши троллейбусов, следственный изолятор полиции, Красная площадь и храм Христа Спасителя.

3 марта 2012 года по обвинению в хулиганстве в связи с несанкционированным выступлением (который группа назвала «панк-молебном») в храме Христа Спасителя, были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алехина, а 16 марта — Екатерина Самусевич. Арестованные женщины не подтверждают свое участие в группе Pussy Riot. Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала арестованных узницами совести.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в других странах девушки могли бы получить очень серьезное наказание и призвал дождаться решения суда по этому делу.