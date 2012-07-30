Открытое письмо православных писателей и публицистов против Pussy Riot

Православные писатели, поэты и публицисты подписали открытое письмо, в котором раскритиковали позицию деятелей культуры, ранее выступивших в поддержку арестованных участниц Pussy Riot, сообщается на сайте "Интерфакс-Религия".

Авторы открытого письма считают, что поддержавшие Pussy Riot "так называемые "деятели культуры", которые считают себя "единственными выразителями духовной жизни России, подписали обращение в Верховный суд с требованием освобождения из следственного изолятора трех бесноватых хулиганок, совершивших акт глумления над чувствами православных верующих в храме Христа Спасителя. Эти "деятели" лишний раз наглядно показали свою внутреннюю антихристианскую сущность, свою агрессивно-безнравственную природу и русофобскую направленность своей лжекультурной деятельности".

В тексте письма указывается, что сторонники арестованных девушек - "нынешние адвокаты моральной мерзости", намерены "бесцеремонно обеливать преступных экстремисток, сознательно и целенаправленно совершивших заранее подготовленный акт надругательства над духовной святыней русского Православия и русского народа". Это "могут только циничные деятели бескультурья, не имеющие за душой ни любви к России, ни уважения к ее тысячелетней истории. То есть они, "поборники демократии", стали соучастниками этого грязного ритуального преступления.".

По мнению авторов обращения, участницы Pussy Riot "обязаны понести соответствующее деянию уголовное наказание".

Открытое письмо, под которым продолжается сбор подписей, уже подписали: Валентин Распутин, писатель; Владимир Крупин, писатель; Михаил Лемешев, ученый, публицист; Валерий Хатюшин, писатель, главный редактор журнала "Молодая гвардия"; Олег Платонов, историк, публицист, директор Института русской цивилизации; Алексей Сенин, публицист, главный редактор газеты "Русский Вестник"; Константин Скворцов, поэт; Владимир Личутин, писатель; Анатолий Гребнев, писатель; Николай Коняев, писатель; В.Н. Осипов, публицист, глава союза "Христианское возрождение"; Андрей Печерский, главный редактор газеты "Русь Державная"; Нина Карташёва, поэтесса; Владимир Бояринцев, ученый, публицист; Василий Дворцов, писатель; Владимир Юдин, доктор филологических наук, профессор; Эдуард Скобелев, писатель; Владимир Смык, писатель; Эмма Меньшикова, писатель; Алла Линёва, писатель; Владимир Петров, писатель; Нина Бойко, писатель; Сергей Лебедев, композитор, музыкант; Елена Сапрыкина, поэт; Сергей Коротков, поэт; Михаил Дмитрук, писатель, журналист; Александр Шахматов, певец.

Напомним, в конце июня более ста деятелей культуры подписали открытое письмо с просьбой освободить арестованных девушек из Pussy Riot, совершивших, так называемый "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. Среди подписавших это письмо были актеры Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, режиссеры Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Роман Виктюк, Марк Захаров, Федор Бондарчук и другие.