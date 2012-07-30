Экологи бьют тревогу: жучки-короеды атаковали резиденции Путина и Медведева

В Подмосковье эпидемия жучков-короедов охватила север и запад столичного региона. Именно на этой территории Московской области расположены дачи и резиденции российских политиков , бизнесменов и звезд, в том числе президента РФ Владимира Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Эколог пошутил, что все вредители собрались на Рублевке. Из открытых источников известно, что особняками в Одинцовском районе владеют глава аппарата правительства Владислав Сурков, губернатор Подмосковья Сергей Шойгу, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, председатель набсовета "Базового элемента" Олег Дерипаска, братья-режиссеры Никита Михалков и Андрон Кончаловский, дирижер Юрий Башмет и многие другие. Здесь же располагаются резиденции президента (поселок Горки-9) и премьер-министра (Ново-Огарево).

Экологи бьют тревогу. Защитники природы утверждают, что последствия нападения на леса жучков-короедов опаснее, чем лесные пожары, пишет газета "РБК daily".



Пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков подтвердил, что проблема жучков актуальна для всего Рублево-Успенского направления. По его словам, соответствующие службы ведут борьбу с короедом. По лицензии убираются деревья, в том числе в таких комплексах, как Сосны и Петрово-Дальнее.