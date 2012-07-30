Петербуржец Ковалев взял бронзу в фехтовании

Пробиться в финал Николаю Ковалеву не удалось – путь преградил венгр Арон Силадьи (итог поединка 15:7 не в нашу пользу). До этого Ковалев, занимающий девятую позицию в мировом рейтинге саблистов, расправился по ходу олимпийского турнира с главным фаворитом Николасом Лимбахом, но в полуфинале случилась досадная осечка.

Но за бронзу питерцу удалось зацепиться. Николай в упорном поединке в матче за третье место выиграл у румына Думитреску Рареса – 15:10. Рослого атлета из Румынии поддерживали его в Лондоне бурно. Но отчаянные и пронзительные женские крики «Коля! Коля!» русского мушкетера, конечно, не смогли оставить равнодушным, он настроился по-боевому, с самого начала создал солидный задел, и затем не позволил сопернику к себе приблизиться. После окончания поединка Николай в изнеможении опустился на помост. Есть бронза!Напомним, медаль Николая Ковалева стала четвертой в общекомандном зачете российской сборной. До него золото выиграл краснодарский дзюдоист Арсен Галстян, петербургская велосипедистка Ольга Забелинская и мужчины плавание 4х100 в/с завоевали бронзу.