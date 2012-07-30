Собянин распорядился об увольнении главы Москомархитектуры с 15 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому главный архитектор Москвы Александр Кузьмин 15 августа покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

До этого Кузьмин будет находиться в отпуске, сообщил источник в городской администрации РИА Новости.Кузьмин, работавший в должности главного архитектора Москвы с 1996 года, подал в отставку 12 июля и сразу же ушел в отпуск.Исполняющим обязанности главы Москомархитектуры был назначен Рубен Мулкиджанян.