Россия подготовила отчет по катастрофе Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии

В понедельник заммининистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь заявил журналистам, что Россия уже подготовила свой отчет по итогам расследования катастрофы с Sukhoi SuperJet-100, которая произошла в Индонезии.

По его словам, у индонезийских коллег отчет пока не готов, они просят время до середины октября, поэтому общий отчет будет готов только осенью.

Юрий Слюсарь сказал: "У нас отчет готов, подписан всеми членами комиссии. Я его завизирую окончательно во вторник, а индонезийцы требуют время до середины октября. Они являются расследующей стороной, поэтому мы с ними согласовываем свои действия".

Ранее сообщалось, что результаты совместного отчета о катастрофе Sukhoi SuperJet-100 обнародуют в конце августа.