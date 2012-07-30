Премьер-министр Дмитрий Медведев дал в Лондоне интервью газете Times, в ходе которого российский премьер заявил, что в последнее время в России больших достижений в борьбе с коррупцией нет и он считает, что необходимо "копать глубже".

Дмитрий Медведев сказал, что "коррупция является системной угрозой для нашей страны... для нашей страны в особенности, потому что у нас молодая демократия и еще не вполне устоявшиеся демократические институты. Поэтому я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в последнее время".

"Надо копать глубже, надо привлекать к ответственности и надо совершенствовать (антикоррупционные) институты", - сказал он, добавив, что планируется реализовать ряд идей, выдвинутых открытым правительством.