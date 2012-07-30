Алексей Навальный сегодня может стать невыездным

Известный блогер, основатель фонда по борьбе с коррупцией и оппозиционный политик Алексей Навальный сегодня должен явиться в Следственный комитет.

Не исключено, что Навальному предъявят обвинение по уголовному делу о «Кировлесе». Следователи должны предъявить фигуранту дела обвинение в причинении имущественного ущерба без признаков хищения этому кировскому предприятию.

Уголовное дело о «Кировлесе» восстает как феникс из пепла, передает «Эхо Москвы». Напомним, дважды следователи отказывались возбуждать дело за отсутствием состава преступления. В июне текущего года глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу своих коллег, которые закрыли дело. После этого его возобновили. По мнению адвоката Алексея Навального, вероятность того, что его подзащитный сегодня будет арестован примерно 50 на 50: «Если бы это был не Навальный, то по статье, которую ему инкриминируют, можно было бы рассчитывать на подписку о невыезде. А в нашем случае обычная логика не работает и может быть все, что угодно», - пояснил защитник.

Почему именно сейчас Навального вызвали в следственный комитет, в окружении блогера объяснить затрудняются. Пресс-секретарь оппозиционера рассказала, что ходатайство о выдаче всех постановлений по этому делу они подали в апреле, но на все запросы получили отказ. Анна Ведута отметила, уезжать из страны основатель фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный не собирается.

На прошлой неделе Алексей Навальный в своем живом журнале написал о том, что глава Следственного комитета имеет вид на жительство в Чехии и у него есть бизнес в этой стране. «Ещё в 2008 году депутат-единоросс Хинштейн опубликовал сведения о том, что высокопоставленный госслужащий Бастрыкин является собственником недвижимости в Чехии и учредил там компанию. Бастрыкин тогда вяло всё опроверг, Хинштейн по каким-то причинам тему бросил. Мы решили поисследовать эту тему», – написал он.

Александр Бастрыкин информацию эту опроверг.