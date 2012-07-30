В России сегодня вступил в силу закон о создании "Единого реестра доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории РФ".

Закон о "черных списках" Интернета ранее приняли Госдума, Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин.

В первую очередь, в "черный список" попадут ресурсы с пропагандой детской порнографии, наркотиков, а также содержащие информацию о самоубийствах. Сведения об этом будут поступать в Роскомнадзор, а оттуда — владельцу сайта. Если в течение суток он не удалит материал со своего портала, ресурс, согласно закону, закроют.