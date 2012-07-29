В олимпийском Лондоне мобильная связь захлёбывается от нагрузки

В Лондоне сейчас ежеминутно тысячи болельщиков отправляют сотни СМС-сообщений, пишут в Facebook и Twitter, в результате чего сети мобильной связи не справляются с нагрузкой.

Все это серьезно осложняет работу журналистов, и не только тех, кто связывается со своими редакциями по телефону, но и телекомментаторов. Так, во время мужской велогонки у них отказала система GPS. Конечно, о запрете пользования мобильными устройствами речь не идет, но гостей Игр просят по возможности реже пользоваться сотовыми телефонами.

Организаторы Олимпиады-2012 пытаются решить проблемы с работой сотовой связи.

Тем временем, полиция Великобритании начала расследование фактов незаконной продажи билетов на Олимпийские игры-2012. Ряд вопросов у следователи из Скотленд-Ярда имеется к представителям Олимпийских комитетов Китая, Сербии и Литвы.

"АН" писали, что и транспортное сообщение в Лондоне сейчас оставляет желать лучшего и сегодня порезидент российского Олимпийского комитета Александр Жуков сообщил, что на Олимпиаде в Сочи этого удастся избежать.