Санкт-Петербург по закону закроют для всех митингующих. ВИДЕО
29 июля 2012, 23:01 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Северную столицу России закроют для митингующих. Депутаты питерского Законодательного собрания подготовили пакет поправок в городской закон "О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях".
Они предлагают сократить список мест для проведения манифестаций, а именно - запретить митинги и шествия на большинстве центральных улиц и площадей, а также в парках, передает Euronews.
Представители оппозиции считают, что заявленные поправки идут вразрез с Конституцией.
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