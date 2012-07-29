Санкт-Петербург по закону закроют для всех митингующих. ВИДЕО

Северную столицу России закроют для митингующих. Депутаты питерского Законодательного собрания подготовили пакет поправок в городской закон "О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях".

Они предлагают сократить список мест для проведения манифестаций, а именно - запретить митинги и шествия на большинстве центральных улиц и площадей, а также в парках, передает Euronews.

Представители оппозиции считают, что заявленные поправки идут вразрез с Конституцией.



