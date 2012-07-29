Путин на самом деле боится людей - Pussy Riot

Владимир Путин боится девочек, заявили участницы Pussy Riot. Оставшиеся на свободе девушки дали интервью британскому изданию The Guardian. По их словам, "самый важный диктатор" на самом деле боится людей.

В разговоре, видеоверсия которого размещена на сайте издания, участвуют три девушки в масках. Они выступают под псевдонимами: Балаклаве - самой старшей в группе - 33 года, Воробью - 22, Белке - 20 лет. "Путин боится нас, можете себе представить? Боится девочек. Самый важный диктатор Путин на самом деле боится людей", - заявила Белка. Трое участниц Pussy Riot в настоящее время находится под стражей. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были арестованы за то, что в конце февраля 2012 года провели в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен, устроив перфоманс с песней "Богородица, Путина прогони".

В защиту Pussy Riot выступили сразу несколько именитых западных музыкантов, в том числе Энтони Кидис (Red Hot Chilli Peppers) и Стинг. Также в поддержку арестованных выступил Алекс Капранос - фронтмен группы Franz Ferdinand - со сцены Пикника "Афиши" в Коломенском.