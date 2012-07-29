В Томской области на лесные пожары сбросили более 3000 тонн воды

В Томской области продолжают тушить лесные пожары. На пожары сбросили более 3000 тонн воды. Авиагруппировка состоит из 19 воздушных судов, 12 из них - это самолёты и вертолёты МЧС России.

В воскресенье, 29 июля, авиация выполнила 38 сливов, сбросив на очаги пожаров почти 800 тонн воды.Аэропорт Томска, который был несколько дней назад закрыт из-за смога, восстановил работу в обычном режиме, передает РСН. В то же время сложные метеоусловия в ряде районов области сегодня затруднили работу вертолётов.