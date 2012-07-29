Pussy Riot объяснили выступление в храме Христа Спасителя

Участницы панк-группы Pussy Riot, оставшиеся на свободе дали интервью британскому изданию The Guardian. Участницы объяснили причину их скандального выступления в Храме Христа Спасителя.

Участницы Pussy Riot пояснили британскому издания, что скандальное обращение к Богородице во время панк-молебна в Храме Христа Спасителя связано с уникальным статусом Божьей матери как защитницы Руси. Трое участниц Pussy Riot в настоящее время находится под стражей, передает Фонтанка.ру. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были арестованы за то, что в конце февраля 2012 года провели в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен, устроив перфоманс с песней "Богородица, Путина прогони". Им предъявлено обвинение в хулиганстве.