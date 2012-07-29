Объем строительства жилья в Нижегородской области вырос на 2,7%

В первом полугодии 2012 года в Нижегородской области было построено 7 тыс. 184 квартиры общей площадью 638,3 тыс. кв. м. Таким образом, объем строительства жилья в регионе вырос на 2,7%.

Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстат). При этом в июне было построено 149 жилых домов, передает РБК. Их площадь составила 2 тыс. 13 благоустроенных квартир общей площадью 150,5 тыс. кв. м. Это больше показателя июня прошлого года на 0,9%.