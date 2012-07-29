Президент ОК РФ Жуков: в Сочи не будет транспортных проблем Лондона

Транспортная логистика на зимней Олимпиаде в Сочи будет выстроена лучше, чем на нынешней Олимпиаде в Лондоне. Об этом в воскресенье заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Александр Жуков отметил, что преимущество Сочи должно состоять в том, что соревнования не будут проходить непосредственно в городе, так как горный и прибрежный кластеры вынесены за его пределы.

"У нас в Сочи это будет по-другому организовано. Мы уже очень сильно инфраструктуру изменили: сделано 17-18 развязок, дублер курортного проспекта, объездная дорога в горы - как автомобильная, так и железная. Логистика выстроена нормально. Там действительно будут работать олимпийские полосы, по которым движется только олимпийский транспорт. В Лондоне они есть, но по ним также трудно проехать, как и по остальным дорогам", - отметил Жуков, передают Вести.

По его словам, в Лондоне транспортные проблемы во время Олимпиады серьезно осложняют жизнь не только местным жителям, но и так называемой "олимпийской семье".

"Транспортные проблемы очень большие. Два дня подряд по городу идет велогонка, все движение парализовано. Первый день даже были серьезные накладки. Президенты олимпийских комитетов, которые ехали на открытие, полтора часа ждали автобуса. Организаторы ссылались на то, что была какая-то забастовка таксистов. Ко мне подходили президенты многих олимпийских комитетов и говорили: мы вас просим, только вот в Сочи, пожалуйста, так не делайте", - рассказал глава Олимпийского комитета РФ.