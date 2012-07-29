Легендарный майор «Вихрь» стал почётным гражданином Днепропетровска

Легендарный майор «Вихрь», Евгений Березняк, стал почётным гражданином Днепропетровска. Соответствующее решение приняли депутаты местного городского совета.

Знаменитый разведчик Березняк родился в 1914 году. Он был направлен в Москву в школу Главного разведывательного управления в конце 1943 года, передает РСН. Легендарный майор «Вихрь» руководил группой «Голос», которая действовала в тылу врага с августа 1944 года.