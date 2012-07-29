В России будет создана молодёжная казачья организация
29 июля 2012, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
В России будет создана молодёжная казачья организация, заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Белоконев. Вопрос о появлении такой организации обсуждался на форуме в Селигере.
На Селигере присутствовали представители всех одиннадцати казачьих войск России. По словам Белоконева, отмечает РСН, Росмолодёжь готова оказывать молодёжному казачьему движению России информационную и образовательную поддержку.
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