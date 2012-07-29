В России будет создана молодёжная казачья организация, заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Белоконев. Вопрос о появлении такой организации обсуждался на форуме в Селигере.

На Селигере присутствовали представители всех одиннадцати казачьих войск России. По словам Белоконева, отмечает РСН, Росмолодёжь готова оказывать молодёжному казачьему движению России информационную и образовательную поддержку.