Суд над Мирзаевым состоится 30 июля

Судебное заседание по делу Расула Мирзаева пройдет 30 июля в Замоскворецком районном суде Москвы. Формально заседание назначено на 11:00 мск, заявила адвокат семьи погибшего Ивана Агафонова Оксана Михалкина.

Чемпион России и мира по самбо и комплексным спортивным единоборствам 26-летний Мирзаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе заседания в понедельник, 30 июля, будут допрошены 50 свидетелей со стороны защиты, 7 из которых уже были допрошены на прошлом заседании.